體壇快訊：港隊雙楊配斯洛伐克賽奪金

江旻憓大獎賽分站16強止步

世界第8的劍擊港將江旻憓昨於重劍大獎賽布達佩斯站，連闖兩關打入女子組16強，惟決一劍以12：13不敵東道主劍手，無緣衝牌。首闖正賽的另一港將陳渭泠在64強止步，方凱申亦在男子組正賽首圈64強下馬。

港將加國女壁決賽內訌

香港壁球隊昨續於加拿大出戰卡加利公開賽，3號種子的何子樂以局數3：2，險勝頭號種子兼東道主，陳善鈺則以直落3局擊敗隊友李嘉兒，為港隊包辦決賽席位，今早與何子樂「內訌」爭后。

港網台維斯盃晉世二正賽

港隊昨於台維斯盃網球賽世界二組附加賽面對貝寧隊，先有王康傑打足3盤在男單拔頭籌，新星黃澤林再以直落兩盤取勝。二人緊接在男雙苦戰3盤取勝，吳奇龍雖在男單以盤數0：2敗陣，但港隊仍以場數3：1取勝，打入9月舉行的世界二組正賽。

中國隊冬殘奧單日掃4金

中國隊昨在北京冬殘奧單日橫掃4金，張夢秋在高山滑雪女子超級大迴轉站姿組奪金，梁景怡在同一組別封王。鄭鵬及楊洪琼在越野滑雪長距離坐姿賽亦包辦男、女子組金牌，助東道主累積6金4銀6銅，反壓烏克蘭隊居首。