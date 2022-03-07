廠兵四連捷 紅軍險勝續追城

阿仙奴昨開賽5分鐘憑奧迪加特開紀錄，主隊射手古曹靴南迪斯在6分鐘後倒掛扳平，但布卡約沙卡與馬天尼利其後各入一球，領軍以3：2擊敗末段有穆沙施素高追近比數的屈福特。

而利物浦迎戰韋斯咸期間，有人為抗議客軍後衛葛特蘇馬早前的踢貓醜聞，以直升機展示「貓的命也是命（Cats Lives Matter）」的橫額。主隊憑右閘阿歷山大阿諾特於27分鐘助攻沙迪奧文尼，以1：0小勝屢誤戎機的韋斯咸，紅軍踢畢27輪續少曼城3分，較多踢一場的韋斯咸多8分，領隊高普亦承認此役贏在夠運。而曾護空門的阿諾特，今季各項賽事16次助攻，乃個人6季職業賽生涯最多。

車路士大勝般尼

球迷打斷撐烏儀式捱批

英超「三哥」車路士則在48至69分鐘內，藉列斯占士開紀錄、夏維斯梅開二度及基斯甸普列錫埋齋，以4：0大勝般尼，繼2012年的熱刺後，成為另一上半場互交白卷，終淨勝4球的英超客軍，亦是繼2015年的曼城後，另一支下半場10分鐘內攻入3球的球隊。

場內球迷賽前站立鼓掌1分鐘，支持被俄羅斯入侵的烏克蘭，但被車仔支持者高呼俄籍班主艾巴莫域的名字打斷，領隊杜曹斥責他們欠尊重，又強調「需展示團結一致，做同樣的行為」。另外，第7位的熱刺明晨迎戰尾四客軍愛華頓。