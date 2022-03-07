墨超爆球迷衝突 至少22傷2危殆

暫排次席的阿特拿斯昨以1：0領前尾二球隊克雷塔羅，但兩軍球迷在看台上互相打鬥，令這場墨超第9輪比賽於63分鐘腰斬。保安讓驚慌失措的球迷走入球場，兩軍球員則走入更衣室。從現場拍攝片段所見，球迷先在看台互毆，及後毆鬥蔓延至球場內外，其間有人向敵對支持者拳打腳踢，亦有人拆下摺椅和金屬鐵棒等武器叫囂追打，有人在場外受傷倒地，躺臥血泊中，疑已失去知覺，但仍被拳打腳踢。

傳多人身亡 州政府否認

賽事腰斬 當局誓追究責任

《馬卡報》報道最少有17人死亡，但克雷塔羅州政府否認多人死傷的報道，並表示：「事件無人喪生，有22人受傷，其中9人送院醫治，當中兩人危殆。」克雷塔羅州長Marucio Kuri表示：「我強烈譴責這次事件，已指示官員將事件訴諸法律。在克雷塔羅州，絕不會有罪不罰。克雷塔羅球會班主和相關機構，必須為事件負責。」

墨超其後宣布腰斬昨日的賽事，並在社交網貼上黑絲帶與會徽的圖片，墨超會長艾利奧拉說：「會深入調查比賽期間在看台上、球場內外發生的事情，球場內保安方面的失職者，有機會受到懲罰。」