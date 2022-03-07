黃曉盈世盃平衡木奪銅 重傷後轉項寫歷史 34歲盼再躍進亞運

因英文名Angel而有「體操天使」之稱的黃曉盈，上周五於世盃多哈站平衡木初賽排第4晉級決賽，前晚以一套難度分4.8分的動作，加上7.533的執行分，以12.333分奪銅，俄籍選手及匈牙利女將各奪金、銀。這名2012年倫敦奧運港將的體操生涯起起跌跌，曾獲命名平衡木動作，但亦連番受傷，試過左膝十字韌帶撕裂。她原以跳馬為主項，在世盃披銀掛銅，但近年因傷轉戰平衡木，終首度在此項摘得世盃獎牌。

相隔8年再獲獎 嘆人生重要時刻

伙師妹轉戰分站 石仔有望趕及復出

以34歲之齡再踏頒獎台，黃曉盈形容是人生重要時刻，她說：「經歷多次受傷和手術，漫長的復康過程滿是掙扎。疫情亦影響訓練與比賽，還有隊員檢測陽性，原本只想大家健康地完賽，最終奪牌非常開心。」她又表示獎牌證明了自己，得到推動力繼續改善，希望今年9月再征亞運。她將伙師妹陳卓琳轉戰開羅站及巴庫站，而男將石偉雄上周與吳家祺對新冠病毒檢測呈陽性，原已打入上站跳馬決賽的「石仔」錯失衝牌機會。他連日來快速測試均呈陰性，待最終檢測結果始知能否轉戰下站。

46歲烏茲別克跳馬名將復出封后

俄男將疑展示俄軍記號捱批

而46歲烏茲別克籍女將舒素雲天娜，前晚於同一站跳馬決賽復出即奪金。這名媽媽級選手曾因兒子患病而復出掙醫藥費，去年東京奧運後退役，但為亞運而再度出賽。另外，烏克蘭隊的Illia Kovtun摘得男子跳馬冠軍，俄籍男將Ivan Kuliak奪銅。他雖依例遮蓋戰衣國旗，但貼紙呈「Z」字樣。俄羅斯軍隊入侵烏克蘭時，有軍車寫上「Z」字眼，Ivan Kuliak去年曾接受軍訓，此舉引起網民批評，賽會未就此表態。