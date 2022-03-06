梁諾恆圓夢升超歸功家人 兄弟兵疫境互撐 梁冠聰寄語謙卑闖高峰

27歲的梁諾恆兩季前北上挑戰中甲，由梅州客家轉投浙江隊後，今年1月藉附加賽升班，達成12年前在雜誌訪問許下踢中超的目標，代價是接近一年才回家。他在16歲赴英學法3年，當時數個月至半年均會返港，如今因疫情隔離措施等因素，他兩年來要兩度長時間與家人分隔兩地，這名曾毋懼頭破血流繼續比賽的硬漢，升班受訪時感觸地流下男兒淚，「回想過去一年辛酸，付出終無白費，當時真的很激動。在內地常掛念香港，畢竟未試過一年未回家，今次返港感覺好唔真實」。

鐵漢柔情 「細佬」北上不時思鄉

從梅州來到杭州，天氣、飲食到球隊文化，「細佬」花兩、三個月才適應當地生活和融入球隊，但仍不時思鄉，「起初長時間留在賽區閉門比賽，抑壓得無論贏輸都有些心理壓力，試過好想快點返港」。外闖的日子，梁諾恆感激「大佬」梁冠聰在港替他打理家庭事務，讓他專注比賽。

這對梁氏兄弟在球圈向來以關係好見稱，細佬也稱與哥哥感情非筆墨能形容，「我們自小已好親密，任何事都會講，又在多支球隊做過隊友，即使離合亦一直互相支持」。梁冠聰透露弟弟北上最怕夜闌人靜時，「當球隊放假隊友可陪家人，自己留在房內無事可做。我們可做的是陪伴他，每日短訊更新近况，在家時就會FaceTime，隔熒幕噓寒問暖」。

感激家人包容 分隔兩地靠溝通

梁氏兄弟就讀同一間幼稚園和小學、同樣司職後衛，都是曼聯球迷及視名宿里奧費迪南為偶像，大佬笑言共通點還有兒時都是肥仔，後來成功減肥，「我們升中後好少鬧交，可能細佬曾到英國留學，之後他每次離港和家人感情都增進不少。我很開心和幸運能與他兄弟情深，這份感情是時間堆砌出來的」。細佬認同說：「分隔兩地溝通很重要，家人最重要包容和遷就，是我們一家人的宗旨。」

同是職業球員，梁冠聰初出道獲選港超最佳青年球員，3年前贏過港超冠軍，曾因表現受球迷批評，惟近年在東方龍獅贏得多項盃賽，去年中再任大港腳出戰世界盃外圍賽，今季在足總盃4強入球協助晉決賽，但他稱細佬征服中甲「衝超」成就更高，「弟弟過去兩年足球生涯值得港人引以為傲，希望他保持謙卑再闖高峰。我們兩兄弟也想證明，在香港做足球員仍可平衡生活和家庭」。

下月首戰中超 梁諾恆冀站穩正選

梁諾恆上月中離港，飛抵成都及杭州隔離後，將歸隊準備下月底開鑼的新一季中超。他之前加盟浙江隊的轉會費傳高達2000萬人民幣，背負「香港最高身價球員」稱號，目標是未來一年續站穩正選，還有可再為港足出賽。細佬亦欣喜能成為在本地球壇為數不多、可在高水平聯賽立足的兄弟兵，期盼齊齊踢到36、37歲。

（北漂港將）