體壇快訊：南區主帥列文解約返英

江旻憓方凱申戰大獎賽正賽

香港劍擊代表昨晨展開重劍大獎賽布達佩斯站的征途，男將方凱申首次於小組賽六連勝，直入今日上演的正賽64強。女隊昨晚有朱嘉望、陳渭泠、連翊希及佘繕妡從分組賽出線，續於初賽爭入今日展開的正賽，世界第8的江旻憓則直入64強。

港壁女將加國賽演內訌

香港壁球女隊昨於加拿大出戰卡加利公開賽8強，李嘉兒苦戰5局爆冷擊敗來自澳洲的2號種子對手。陳善鈺同以局數3：1擊敗隊友廖梓苓，將在4強與李嘉兒「內訌」。位列3號種子的何子樂則以直落3局掃走另一港將湯芷穎，將鬥頭號種子兼東道主爭入決賽。

港羽斯國公開賽雙線衝金

香港羽毛球隊新星楊銘諾伙楊霈霖，昨於斯洛伐克公開賽混雙4強，以局數21：14、21：17擊敗中華台北隊組合，躋身決賽。男雙代表李晉熙及羅卓謙則在前天已打入決賽，將與馬來西亞隊組合爭金；小將楊芯宜則在女單4強止步。

公牛四連敗跌東岸第4

芝加哥公牛昨於NBA常規賽主場以112：118不敵密爾沃基公鹿，吞四連敗兼被對方壓過，跌落東岸第4。西岸一哥鳳凰城太陽則在球星戴雲布克卡及基斯保羅因傷避戰下，憑小將卡馬隆莊遜取個人新高38分，主場以115：114險勝紐約人。另外，首名登陸亞洲籃壇的NBA前狀元班尼特，昨在台灣P.League為高雄鋼鐵人處子戰攻入20分，但作客以87：97不敵新竹街口攻城獅。