烏克蘭冬殘奧7獎牌領放 男將摘首金獻國民

稱每天流淚為同胞而戰

北京冬殘奧昨正式開賽，33歲的禾夫卓斯基在冬季兩項短距離站姿組以16分17.60秒完成，以45.8秒優勢險勝德國隊對手奪金。禾夫卓斯基天生長短臂，投身冬季運動已15年，他表示自俄羅斯入侵烏克蘭後，自己每天都在流淚，開賽前只想着為同胞而戰，盼把勝利獻給他們，亦呼籲停戰以保小孩安全。烏克蘭隊在冬季兩項短距離男、女子視障組亦包辦金牌，以3金3銀1銅高踞獎牌榜之首。

該隊尚有22歲的拉特（Taras Rad）在冬季兩項短距離坐姿組別，以19分09秒奪銀，中國隊男將劉子旭快17.5秒，摘得東道主今屆首金。中國隊另一金來自開幕禮持旗手郭雨潔，她在冬季兩項女子短距離站姿組封后。

俄擬索契自行辦賽

國際殘奧會上周四禁止俄羅斯及白俄羅斯參賽，塔斯社昨報道，俄國體育部門擬辦賽予被禁的83名選手，地點料是2014年冬殘奧賽場索契。俄羅斯奧委會昨在會議後批評，體育制裁沒有法律根據，將為運動員及國內總會提供援助以重返賽場。