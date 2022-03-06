辛真高打吡前為國淌淚 為家人未返烏參軍 哥迪奧拿無懼餘兩中堅

曼城vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

辛真高忍住過去一周悲傷，上周三在英格蘭足總盃以隊長身分出戰。他日前在英國廣播公司的訪問中向名宿連尼加表示，家鄉過去一周遭戰火摧殘，感到極為擔憂，不時流下男兒淚，「我一直在哭，差不多一個星期了，在訓練場駕車離開，或是在任何地方，我也只能哭泣。我的腦海中充滿畫面，想像着出生、成長的地方，現在已被夷為平地」。

他稱每日從親友傳送的圖片和影片中，看見不同城市淪為頹垣敗瓦，透露若非了家人和女兒，會返國參與戰爭。此外，他亦對俄羅斯球員沒有就俄烏局勢發聲感失望，「他們至少可做一點事促成停戰，但他們只無視現况，不知何故」。

曼城27戰得66分居首，但被次席的利物浦力追，爭標路途未能鬆懈，上仗更有中堅魯賓戴亞斯觸傷大腿，估計需休戰6周。主帥哥迪奧拿稱儘管失去防守大將，仍對現有防線充滿信心，「魯賓（戴亞斯）對我們非常重要，但他不會在陣中，即使如此我也不會啼哭。我們只有兩名中堅，但仍會全力以赴」。藍月另一名中堅尼敦艾基同樣於上仗傷出，今仗勢由拿樸迪及史東斯鎮守後防。

卡雲尼或復出 辛祖首曼城主場倒戈

曼聯較曼城少19分，爭奪前四席位未穩，看守領隊蘭歷克賽前透露，傷兵卡雲尼及麥湯米尼今仗均可復出，35歲的卡雲尼因狀態成疑先列後備；麥湯米尼則視乎賽前最後一課操練情况而定。「紅魔」翼鋒查頓辛祖為曼城青訓產品，今仗首返母會主場倒戈將成另一焦點。

韋斯咸征紅軍 耶莫蘭高未隨隊

此外，效力韋斯咸的烏克蘭隊前鋒耶莫蘭高，今晨對利物浦一戰未隨隊作客。領隊莫耶斯稱，耶莫蘭高雖仍出席操練，但感覺其情緒尚未平復，對未能幫助對方感到無力。至於列斯聯昨晚在新帥謝斯馬殊上任後首戰作客0：1不敵李斯特城，延續五連敗走勢。