比爾沙風格好睇唔好食 領軍理想重於現實注定下台 列斯聯換帥成效難料

馬後炮向來簡單，柏高如今可以非常厚顏地宣稱，去年便預感，比爾沙一兩季內要不教到列斯聯降班，要不被革職。其實何需直覺呢，許多事情早有track record擺在面前，倘無視之，那是根本心不在此，或純粹無知無能吧。狂人教頭於頂級聯賽球會的任期，未嘗突破兩年關口，理想重於現實的戰術風格注定好睇唔好食，卻足以名留青史和長存球迷腦海。

總獲標榜為近代足球最具影響力教練，偏偏比爾沙的全場人盯人進攻足球只此一家，無人照辦煮碗。堪稱入室弟子的哥迪奧拿固然僅取其高壓逼搶精髓，受狂人啟發的阿根廷後輩普捷天奴更是已經留有餘地說：「我認為有其他具效率得多的踢法。」講效率嘛，意味用最少力氣取得最大成果，全場盯人卻正好乃最耗費精氣神而收穫毫不穩定的選擇。導致不穩定的原因一雞兩味，先是拆解的方法顯而易見，其次為自爆風險高。

球員質素難全場盯人 防守千瘡百孔

不難想像，人盯人變相乃單挑對決。以列斯的人腳質素，置身英冠夠條件搶到啪啪聲攻到嘭嘭聲，來到英超便威力減半，打慣散手波的曼聯最能格食格。就算對手單對單優勢不彰，只要摸清列斯球員習性，一樣可輕鬆拉出空位，讓中場後上把握起動的時間差直搗黃龍；這個被揭底牌過程必會發生，亦解釋了為何比爾沙屬短命主帥。然後，麾下習性的其中一環，乃執行人盯人與回身纏敵補位的貫徹度，像去夏加盟頂替阿里奧斯基的祖利亞費普永恆踱步，等同自製缺口產生骨牌效應，令本就不講求結構的防務更千瘡百孔。

由此推論，列斯找馬殊（請跟住讀一次，馬Mar—殊sch）接手兵符，實不敢樂觀。當然，瘋狂的全場盯人應不復見，可是撇開他全無救亡經驗，單從戰術特色而言，參考執掌萊比錫半季的表現，表面上順利過渡冇難度，反過來也無法寄望大幅修正陣地戰隊形匱乏之弊。原本尚有以攻代守一途，即是控球階段做好些，分擔防守壓力之餘，入多幾球也稍稍抵消大門漏水。無奈中鋒班福特長唞，堪比熱刺當哈利卡尼缺陣或缺態之時；大抵更要命為加雲菲臘斯連番倦勤，失去他的中場派牌，列斯推進路徑僅餘下門將分波往兩翼，陷入被逼甩反攻的無間地獄。

對手李城陷傷兵潮 兼顧歐戰百上加斤

主將經常豹隱，這一點恰恰跟今天主場迎擊列斯的李斯特城同病相憐。雖然傷病疲停各隊皆有，但中小型班總較吃虧。無疑李城兵源勝過列斯，惟十字軍名單也更長。韋斯利科芬拿季前賽斷腳復出無期，整條防線持續殘缺不全，而且欠速度支撐高位壓迫；中前場新星哈維班尼斯與泰利文斯一直捱住踢，老鬼占美華迪亦只是剛復出。別忘記李城還得百上加斤應付歐戰，目前守住英超中游已不算差。難道因着上屆第五，就覺得他們晉升班霸，預期每屆都處於前四邊界？至少柏高不會如此判斷、不會形容為沉淪囉。

（蘇柏高球評--球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。）