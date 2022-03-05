為油王賣盤感震驚 簡迪派定心丸欲留車

直播加插反戰訊息 英超擬禁俄收看

尼高路簡迪說：「車路士賣盤事件發展得太快，令球員無從準備，亦無法控制，現在只可以一如以往的踢好比賽。」車路士球迷已憂慮球會易手後出現球員逃亡潮，但簡迪派定心丸，「我希望繼續留隊，繼續爭勝」。惟43歲的葡萄牙籍名宿保羅費拉拿，昨以更多時間陪伴家人為由，離任球會的借將教練兼足球大使職位。他2004至13年間效力「車仔」，掛靴後已留隊工作9年。

另外，包括今晚英超「三哥」車路士作客般尼在內的今輪賽前，主隊球場的大電子熒光幕上，都會在烏克蘭國旗的背景下，展示「足球團結一致」的字樣，而各支球隊的隊長亦會戴上黃藍色的臂章比賽，以示支持這個被俄羅斯侵略的國家。此外，英超賽會將在比賽期間加插支持烏克蘭及反戰訊息，又考慮由下周開始，禁止俄羅斯餘下3個月轉播英超賽事，甚或取消該國未來6季共值4100萬鎊（約4.3億港元）的電視轉播合約。

薩克達青年軍教練陣亡

另外，繼日前發生兩名烏克蘭球員在戰火中喪生的悲劇後，該國球會薩克達昨晨亦證實，一名參戰的隊內青年軍教練，也被俄軍子彈的碎片擊中身亡。