高普或變卦續掌紅軍 足總盃首闖8強 讚南野踢出兩年最佳

南野拓實先於27分鐘在禁區內接應奧歷治橫傳射入，再在39分鐘把握對手未能解圍怒射掛網波，助日前在英格蘭聯賽盃封王的紅軍，以2：1打敗於76分鐘追回一球的「金絲雀」，續向「四冠王」進發。高普賽後對27歲的南野拓實有高度評價，他說：「他交出了加盟以來最佳的表現，矚目之處固然是兩個入球，但走位和速度也不時威脅對手。比賽期間雖然大風，卻無阻他表現出上乘的控球技術。」南野今季已獨取9球，在足總盃及聯賽盃共入7球。

耶莫蘭高赴波蘭邊境接走家人

高普續稱南野因擁有頂級個性，所以有頂級演出，「頂級的個性就是需要他時，他都不負所託」。副隊長占士米拿認同道：「南野很有耐性，不斷努力，每次披甲都有貢獻，訓練時都很出色，我極之欣賞他。」高普曾暗示2024年約滿後會離隊，現在疑改變初衷。他此仗賽前回應續效紅軍的問題道：「我真的不知道，我們的老闆明白這事要時間落實。明顯地，雙方都需要一些時間。」

紅軍周六的英超對手為韋斯咸，「鎚仔幫」昨在另一場足總盃16強賽作客以1：3負修咸頓。此外，烏克蘭隊名宿舒夫真高透露，昨仗續缺陣的「鎚仔幫」同胞中場耶莫蘭高，已前往波蘭邊境，準備接走已逃離烏克蘭的妻子和其中一個孩子。舒夫真高又稱，烏克蘭人民的房子雖被俄羅斯的導彈瞄準，但自己會和家人留下，「我們有難民，需要人道援助、醫療支援和食物，我在這裏可以做的事很多」。

雙紅會改期 坦夏格傳接掌曼聯

另外，利物浦原定本月20日出戰曼聯，但因晉級8強，這場英超雙紅會將改期。而曼聯下周日於英超作客一哥曼城，近10次上陣只入1球的基斯坦奴朗拿度（Ｃ朗）傳續掛帥，至於尋找來季新帥據報已到關鍵時刻，阿積士教練坦夏格已開始學習英語，「紅魔」前帥費格遜則建議會方以皇家馬德里的安察洛堤執教。