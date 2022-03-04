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2022年3月4日星期五
入主19年賣車 艾巴莫域難脫手 收益捐烏克蘭 叫價高買家卻步
杜曹：難想像車路士沒艾巴莫域
車迷憂步曼聯後塵 抗拒美財團接手
俄隊長：制裁雙重標準 為身分自豪
稱多隊威脅退賽 IPC禁兩俄戰北京冬殘奧
港超烏國門將偕同鄉眾籌支援國民
電視精選
高普或變卦續掌紅軍 足總盃首闖8強 讚南野踢出兩年最佳
傑志簽土庫曼國腳 下周四赴泰備戰
夏登76人主場亮相 領軍四連勝
體壇快訊：港隊亞青賽添兩金謝幕
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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入主19年賣車 艾巴莫域難脫手 收益捐烏克蘭 叫價高買家卻步
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