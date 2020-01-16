稱多隊威脅退賽 IPC禁兩俄戰北京冬殘奧

烏代表團抵京冀外界關注局勢

IPC昨表示前天公布決定後，過去12小時有多隊代表團與他們接觸，聲稱若不重新考慮下達禁賽令，將不會派員參戰北京冬殘奧，部分國家政府更直接派官員與他們聯絡。該會主席帕森斯形容已守不住選手村的安全，為保障冬季殘奧能公平及順利舉行，決定拒絕俄羅斯及白俄羅斯選手參賽，並對83名受影響選手致歉。他又說：「我們都相信政治要與體育分開，但保障選手安全是我們的首要責任，無奈要令兩國運動員因他們政府的行為而成為受害者。」

烏克蘭隊近日已抵埗，代表團團長Valeriy Sushkevych稱，不少成員出發時面對炸彈等威脅，能夠抵埗是奇蹟，她又說：「我們在這裏並非只為參賽，而是向外界展示，烏克蘭現在及未來均會是一個國家。」

中國兩千禧後今開幕持旗

北京冬殘奧今晚於國家體育場「鳥巢」舉行開幕禮，中國國家主席習近平將出席宣布揭幕，中國隊由兩名「千禧後」擔任持旗手，分別為殘奧冰球男將汪之棟，以及越野滑雪及冬季兩項女將郭雨潔。

賽事明早展開，設高山滑雪、越野滑雪、冬季兩項、殘奧冰球、單板滑雪及輪椅冰壺，將在9天內合共產生78金。