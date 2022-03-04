入主19年賣車 艾巴莫域難脫手 收益捐烏克蘭 叫價高買家卻步

車路士昨出戰英格蘭足總盃16強，艾巴莫域在賽前一小時突透過球會官網發聲明，表示鑑於目前情况，出售球會對球隊、球迷、僱員、贊助商及合作伙伴是最好決定。他稱希望能最後一次親臨史丹福橋球場，跟球隊上下道別，「能夠成為車路士一分子是我一生榮幸，我為我們攜手取得的成就感自豪，車路士和所有支持者將永存在我心中，謝謝你們」。

艾巴莫域強調不會倉卒決定買家，亦不會要求球會償還15億鎊貸款，因為從不視這為一盤生意。他稱已指示團隊成立慈善基金會，將捐出出售球會的淨收益，援助戰爭中的烏克蘭受害者，包括戰後恢復工作。艾巴莫域於2003年6月入主，成為「油王金錢足球」先驅，歷年投放23.4億歐元（約202.4億港元）增兵，為車路士贏得21項錦標，包括5次英超及2次歐聯冠軍，但任內多達15次易帥。

瑞士富豪卻步 尼斯班主無意洽購

據報艾巴莫域開價30億鎊（約279億港元），瑞士富豪域斯前天透露獲其開價，昨有指域斯另一合伙人為美職棒球隊洛杉磯道奇美籍班主之一保亞利（Todd Boehly），但域斯前天已表示開價令他們卻步。英國《太陽報》報道，英國前首富兼英力士石化集團創辦人拉基夫（Jim Ratcliffe），以及美籍富商羅斯（Stephen Ross）亦有意加入。拉基夫是法甲球會尼斯的班主，身家約60億鎊，亦是車路士季票持有者，昨晚已否認有意入主。羅斯則被指是歐洲超級聯賽搞手之一，去年鬧出風波後失敗告終，近月再被旗下球會邁阿密海豚的前教練指控涉賄，正受國家美式足球聯盟（NFL）調查。

英政壇促制裁 學者：時機影響售價

英政壇的制裁聲音連日來有增無減，工黨黨魁施紀賢前天質問首相約翰遜，緣何遲遲未公布制裁艾巴莫域。據報這名俄籍班主欲在數天內完成交易，但《福布斯》去年公布的球會市值榜，車路士只以32億美元在全球排第7，利物浦大學足球經濟學者Kieran Maguire在制裁危機出現前，亦估計車路士市值約只有20億鎊。這名學者昨向英國廣播公司稱，出售時機進一步影響售價，意味車路士易主一事恐難在短時間內解決。

（英超消息）