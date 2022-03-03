熱刺勢18年無冠 英足盃苦戰負米堡 干地斥麾下欠穩定

熱刺及米杜士堡分別有15和16次攻門，其中以熱刺前鋒孫興慜4次射門最多，隊友哈利卡尼只得1次。兩軍法定時間90分鐘互交白卷，需加時作賽。107分鐘，米堡的19歲小將前鋒高般禁區內勁射破網，繼上圈爆冷挫曼聯後，再次淘汰另一英超球隊，晉級8強。

熱刺今季先因疫情導致無法補賽，去年尾被歐洲足協紀律小組裁定放棄賽事，今年1月再於英格蘭聯賽盃4強被車路士淘汰，目前在英超亦只排第7，如無意外勢「四大皆空」，也延續2004年後繼續無冠的走勢。干地說：「必須明白像足總盃這類比賽是難打的，宜盡快鎖定勝局。熱刺是有機會的，卻未能好好把握，反令米杜士堡獲得信心和重生，他們是值得勝出的。」

刺迷斥球隊無特質激情欲望

熱刺今年各項賽事13戰6勝7負，勝負幾乎梅花間竹地出現。干地稱這反映球隊表現不穩，他說：「我們不能有太大起伏，而是必須變得更強大和具競爭力。我會努力找出正確方法，方法或者就只有堅持和努力不懈工作。」熱刺球迷痛斥球隊令人尷尬地出現「三無」，分別是「無足球特質、激情和欲望」，亦有球迷稱愛隊欠競爭力主因，是「會方只專注球場、訓練場和財產」，再次促請班主利維下台。

愛華頓殘陣迎業餘隊爭晉級

水晶宮同日藉中場高耶迪及守將查洛列迪禾特，先後於53和82分鐘建功，主場以2：1挫一度在58分鐘扳平的英冠球隊史篤城。至於明晨最後一場16強賽，由愛華頓主場迎戰非聯賽球隊波利咸。主隊新帥林柏特領軍5次2勝3負，英超已降至尾四，此役除有前鋒卡維特利雲等4名傷兵外，借將雲迪碧克及新兵迪利阿里，亦因曾為曼聯和熱刺在足總盃披甲而不符上陣資格。

（英足盃消息）