絲慧杜蓮娜放棄罷賽 挫俄球手獎金捐家鄉軍隊

世界排名15位的絲慧杜蓮娜前天拒絕出戰俄羅斯對手，直至國際女子網球聯會（WTA）其後宣布，俄球手要以中立身分應戰後，她才改變主意上陣，昨在蒙特雷公開賽女單首圈，以盤數6：2、6：1擊敗樸達普娃，躋身16強。她表示並非針對俄羅斯運動員，但希望以一切方法支持烏國對抗俄軍。她說：「我今仗很專注，因為這是為國家而戰，未來我會把所有比賽獎金都捐予烏克蘭軍隊。」蒙特雷公開賽冠軍獎金達3.1萬美元（約24.2萬港元），絲慧杜蓮娜為女單頭號種子。

烏國小將逃離基輔後女單首勝

21歲的耶絲查斯卡日前則經父母安排，與15歲妹妹逃離基輔，輾轉乘船抵達羅馬尼亞，再趕往里昂。她與妹妹在女雙16強敗陣，昨在女單盤數2：1反勝羅馬尼亞籍的巴杜格，躋身16強。賽前表示擔憂父母的她將勝利獻給家鄉，希望戰爭盡快完結。

佐高域與共事16年教練分道揚鑣

另外，塞爾維亞籍球星佐高域宣布，將與自青年時期起合作16年的教練Marian Vajda「分手」，據報Marian Vajda一直心儀另一教職。