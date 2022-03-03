烏國腳辛真高首任隊長 領曼城英足盃過關

獲費蘭甸奴交付臂章 顯俄烏局勢重要性

舒夫真高籲意球迷聲援烏克蘭

辛真高賽前與彼德堡隊長芬奇堅特舉起烏克蘭國旗，球場熒幕亦顯示「與烏克蘭同行」字句。「藍月」面對英冠排榜末的主隊仍派出強陣出擊，但至60分鐘才由馬列斯打破僵局；基亞利殊7分鐘後接應菲爾科頓妙傳起腳拉開比數，曼城以2：0贏波晉級8強。

辛真高在俄羅斯入侵烏克蘭後首度上陣並獲任隊長，主帥哥迪奧拿稱這是曾在烏國效力薩克達8季的隊長費蘭甸奴所決定，「我們的隊長決定把臂章交予辛真高，展現烏克蘭情况的重要性，球會上下均力挺此舉動，支持我們的隊長代表為其國家發聲」。哥帥又說：「這對辛真高、他的家人和國家而言均不好過，但足球目前是他最好的選擇」。

此外，AC米蘭昨晨對陣同市宿敵國際米蘭的意大利盃4強首回合，兩軍賽前展示印上「和平」的橫額合照。球場螢幕播放A米兼烏國名宿舒夫真高的錄影片段，身披國旗的「核彈頭」在片段中呼籲意大利球迷聲援烏克蘭，冀戰爭盡快停止，「烏克蘭人民渴求和平，因和平是無疆界的，團結力量比分化的力量更堅固，讓我們一起停止戰爭」。米蘭雙雄互交白卷，下月20日次回合再決勝負。