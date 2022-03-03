烏克蘭足球冬季兩項小將參軍陣亡

退役網球手出征 烏超外援陸續離境

FIFPro在社交網證實首次接獲報告，有兩名烏克蘭足球員在戰火中喪世，其中一人為21歲的Vitalii Sapylo，據報是邊境城市利沃夫一間球會的青年軍成員，自俄羅斯入侵烏克蘭後，他在前線為家鄉對抗敵軍。另一人為25歲的Dmytro Martynenko，效力基輔地區球隊FC Gostomel。他與母親在家中受俄軍炮火襲擊雙亡。該國冬季運動總會亦公布，19歲的Yevhen Malyshev在米達列斯一場戰役中喪生，據報他曾是烏克蘭冬季兩項青年隊成員。

烏克蘭持續有運動員加入軍隊，今年1月戰畢澳洲網球公開賽的史達賀夫斯基，證實已把妻兒安頓於匈牙利，隻身返回基輔抗敵。36歲的他說：「這是很艱難的決定，太太只告訴孩子，爸爸去了比賽。」

另外，烏超隊薩克達證實獲歐洲足協、烏克蘭及摩爾多瓦足總會長協助，已把12名巴西籍球員送離烏克蘭，並稱基輔戴拿模及迪尼普亦已送走外援；烏超上月結束歇冬期前宣布休戰。