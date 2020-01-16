車路士傳賣盤 艾巴莫域開價300億 冬殘奧准「兩俄」中立參賽 成績不列入獎牌榜

艾巴莫域的發言人周一證實，「油王」獲烏克蘭邀請擔任中間人協助調解。惟他被認定與俄羅斯總統普京關係密切，正面臨制裁風險。車路士領隊杜曹昨晨於記者會被問到此事，隨即要求記者停止追問，「聽住，你們需要停止追問。我不是政治家，你們必須停止，我只可以重複這句話」。儘管艾巴莫域已交出球會權力，但他仍被指或放售持有19年的車路士。英國《每日電訊報》稱，至今有最少三方欲提出收購車路士，本周內將向艾巴莫域報價。英國《每日郵報》稱，他已委託美國銀行Raine Group處理出售球會一事，希望以30億鎊轉手。

資金涉俄惹議 愛華頓結束3企業合作

瑞士富豪域斯（Hansjorg Wyss）向家鄉報章《Blick》透露，艾巴莫域向包括他在內的4人開價，希望能把車路士售出。他認為艾巴莫域與其他俄國寡頭一樣，希望盡快出售在英國的資產，但稱車路士尚欠艾巴莫域款項達20億鎊，自己需與其他合伙買家再三研究，「我需要再等4至5日，艾巴莫域開價太高了。需知道車路士欠他20億，但球會缺乏資金，這意味買家購得球會後還要向他補償」。

另一支英超球會愛華頓近日亦被要求與俄國資金劃清界線，俄國富豪烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov）與「拖肥」班主莫西里關係甚好，過去兩年透過名下企業冠名贊助訓練場，並買下球會新主場的冠名權，惟目前已被歐盟凍結資產，並面臨英國制裁。愛華頓一直以烏斯曼諾夫非球會股東為由避談爭議，至昨晚宣布即時終止與3間俄企的贊助協議。

adidas終止俄足贊助 國際籃壇禁俄資格

全球體壇繼續對俄羅斯的制裁行動，國際殘奧會昨日公布，俄羅斯隊與白俄羅斯隊可以中立身分參戰周五開鑼的北京冬季殘奧，成績不會出現在獎牌榜。德國運動品牌adidas則終止與俄羅斯足總長達14年的合作關係，但未交代詳細原因。國際籃聯（FIBA）亦公布因應烏克蘭局勢，將暫停俄羅斯隊參與FIBA賽事資格直至另行通知。本年9月於澳洲舉行的女籃世界盃今日抽籤，原晉身決賽周的俄羅斯隊勢受禁賽令影響被逐出賽事。

（俄烏局勢）