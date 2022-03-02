廠兵上季蝕10.5億 季票加價捱批

近年在英超成績下滑的阿仙奴，過去4季均只能出戰歐霸，今季更是緣盡歐洲賽。會方昨公布上季財政報告，顯示單季虧損達1.073億鎊，比前季的5300萬鎊（約5.5億港元）幾乎翻倍。

發言人表示：「由於疫情關係，上季有29仗主場比賽須改為閉門，成為收入大減的主因之一。雖然上季陣中多名高薪球員如奧斯爾、韋利安、大衛雷斯及奧巴美揚等如今已離隊，但財政壓力仍然不少，因此會方決定下季提高季票價格約4%，並視乎來季能否征戰歐洲賽再作微調。」惟阿仙奴球迷信託基金會其後發聲明，認為會方在商業及轉播收入大幅增加下仍作相關決定，批評做法不合理。

萊比錫前帥掌列斯聯

另外，日前解僱比爾沙的列斯聯，昨落實委任48歲RB萊比錫前帥謝斯馬殊接掌領軍。目前該會於英超以26戰得23分排第16位，與排尾3但踢少兩場的般尼僅差2分，護級形勢嚴峻。

拖肥鬥城未獲極刑 球證致歉

至於上輪英超曼城中場洛迪卡斯簡迪在末段疑犯手球，當時主球證泰爾尼及VAR球證均未有吹罰，最終「藍月」以1：0小勝愛華頓，賽後引起爭議。據英國《每日郵報》消息指，英超球證總監萊利（Mike Riley）事後承認誤判，並私下向「拖肥」主席簡韋特及主帥林柏特道歉。