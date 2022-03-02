紅軍輪換迎「魔鬼賽程」 英足盃遇諾域治 3周6戰勢遣副選

利物浦vs.諾域治 myTVSuper902台 明晨04：15直播

利物浦周一凌晨在英聯盃決賽互射12碼擊敗車路士，第9次於該賽事封王。「紅軍」該仗主力盡出下，沙拿、阿歷山大阿諾特等球員均踢滿120分鐘；他們在未來20日內將迎來6場賽事，包括下周三凌晨主場對國際米蘭的歐聯16強次回合，以及兩周後聯賽作客阿仙奴。近期聯賽重燃爭標希望的利物浦，要兼顧三線今仗勢輪換，上仗力保不失的門將基利靴，料續成為「盃賽專員」鎮守最後一關，奧歷治、祖高美斯等聯賽鮮有出場球員，料亦獲得上陣機會。

紅軍相隔10年再奪英聯盃後，當晚在頒獎儀式期間發生小插曲。球員捧盃時大開香檳慶祝場面見怪不怪，惟英國傳媒報道，日援南野拓實當晚執起香檳瓶，欲向身旁隊友噴灑之際，被相鄰的沙迪奧文尼叫停，原因是文尼為伊斯蘭教徒，根據教義沾酒為一大禁忌，最終南野拓實放下酒瓶繼續慶祝，列隊另一方的隊友則依然酒花四濺。

紅軍名宿桑治接掌喀麥隆

此外，曾於1999/2000年球季效力利物浦的喀麥隆前國腳尼高拔桑治，昨落實接掌喀麥隆隊帥印。45歲的他是阿仙奴及巴塞隆拿舊將桑治的叔父，曾為紅軍上陣38場，亦替「非洲雄獅」兩奪非洲國家盃。他此前為喀麥隆U23主教練，上任後首要任務為本月尾的世界盃非洲區外圍賽第3圈，與阿爾及利亞隊爭奪出線卡塔爾世界盃的入場券。

車路士征盧頓 盧卡古勢掛帥

失落英聯盃的車路士，明晨亦將作客出戰足總盃第5圈，對手為英冠球隊盧頓，兩軍上季曾於足總盃第4圈交手，當時「藍戰士」以3：1勝出。門將阿列沙巴拿加上仗後備入替後主射12碼宴客捱轟，惟今仗料在輪換下擔正把關。過去兩仗均列後備的射手盧卡古，亦勢重獲正選。

（英足盃消息）