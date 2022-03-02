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2022年3月2日星期三
足壇全面封殺 俄緣盡世界盃 斯巴達被踢出歐霸嘆前功盡廢 俄足總或上訴
阿特蘭大俄烏兩將友誼不變 隊友總監讚榜樣
烏克蘭3世界拳王披甲衛國 廠兵名宿舒列夫主帥家鄉參軍
石偉雄染疫無緣世盃衝牌 社交網證無大礙
祖雲意盃征紫百合 華荷域首倒戈認難專注
灰熊挫馬刺 摩蘭特轟52分締里程碑
電視精選
紅軍輪換迎「魔鬼賽程」 英足盃遇諾域治 3周6戰勢遣副選
廠兵上季蝕10.5億 季票加價捱批
體壇快訊：長春亞泰棄戰亞冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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足壇全面封殺 俄緣盡世界盃 斯巴達被踢出歐霸嘆前功盡廢 俄足總或上訴
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