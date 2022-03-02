祖雲意盃征紫百合 華荷域首倒戈認難專注

意大利盃4強明晨續演首回合賽事，力爭衛冕的祖雲達斯將作客費倫天拿，亦是「老婦人」射手杜辛華荷域自冬季轉會窗加盟後，首度重返成名地倒戈。這名塞爾維亞國腳賽前承認百感交集，重遇昔日戰友冀可冷靜應對。

華荷域自今年1月加盟祖雲達斯後狀態大勇，至今各項賽事上陣6場入4球。明晨返法蘭基球場倒戈「紫百合」，這名22歲射手承認難以專注備戰，「我不知道應該說什麼，這刻我百感交集，唯一能做的就是如常應戰。我只能說這只是一場足球比賽，但無論如何我要感謝費倫天拿的栽培，這永遠會是我的一部分」。祖雲主帥艾歷尼則稱華荷域非常鎮定，相信對方爭勝決心不會受動搖。

另外，國際米蘭昨發表聲明，證實已接獲歐洲足協致函，指根據球隊去年底呈交的財政報告，顯示其收支違反財政公平競技（FFP）條例，並將因此提出訴訟。《米蘭體育報》報道，歐洲各大聯賽共30支球隊亦同樣違例，最終裁決將於月內的聽證會公布。

國米違FFP受查 歐洲足協料輕罰

據報國米在疫情下因錄得龐大赤字而遭調查，惟由於當局將於5月頒布新例，以取代FFP並於2024/25年球季全面實施，料各球會最終不會被重罰。