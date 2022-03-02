足壇全面封殺 俄緣盡世界盃 斯巴達被踢出歐霸嘆前功盡廢 俄足總或上訴

FIFA原只公布禁止俄羅斯隊主場出賽等禁令，一度引起波蘭、瑞典及捷克足總抗議，但在國際奧委會（IOC）前晚宣布建議各個體育組織全面禁止俄羅斯選手出賽後，FIFA在數小時即「轉軚」，再發布聲明表示經過FIFA理事會及UEFA執行委員會通過後，兩足協共同決定禁止俄羅斯國家隊及所有球會參加FIFA及UEFA的比賽，直至另行通知。聲明寫道：「足球此刻需要完全團結一致，聲援受戰爭影響的所有烏克蘭人民。國際及歐洲足協會長都希望烏克蘭局勢能迅速顯著改善，讓足球再次成為人民團結與和平的載體。」

歐洲足協終止俄贊助商合作

此外，繼德乙球會史浩克04後，UEFA宣布與俄資天然氣開採企業Gazprom終止贊助合作關係，涉及2024年歐國盃、國家隊及歐聯賽事。雙方去年5月簽約3年，合約每年價值高達約5000萬歐元（約4.38億港元）。

俄羅斯隊被禁賽後，將不能出戰本月25日的世界盃歐洲區附加賽，在B組4強主場迎戰波蘭隊。據報波蘭將直接晉身B組決賽，不會有其他國家隊補上席位。此外，俄羅斯女足亦將不能參加今年7月女子歐洲國家盃決賽周；俄超球隊莫斯科斯巴達打入歐霸盃16強，也將被判出局，令對手德甲的RB萊比錫直接晉身8強。

俄足總批歧視 稱行為分裂體壇

俄羅斯足總聲明堅決反對禁賽決定，將保留提出上訴權利，形容禁賽決定違背國際賽價值、原則及體育精神，「存有極大歧視性」，又對大量運動員、教練、國家隊和球會職員，以至數百萬俄羅斯及海外球迷造成傷害，「這種行為將分裂全球體壇，因為國際體壇一直堅持平等、互相尊重和獨立於政治的原則」；莫斯科斯巴達回應「不得不接受一個不同意的決定」，「我們在歐洲賽付出的努力已被化為烏有，原因遠超體育範疇。我們將專注國內賽事，期待盡快實現所有人都需要的和平」。

波蘭足總會長古斯沙稱，FIFA的決定展現團結就是力量。美國、加拿大、冰島、芬蘭及愛爾蘭等足總均表明，其各級國家隊及球會都不會與俄羅斯球隊比賽。德國及西班牙足總支持禁賽，雖指「俄羅斯球員和球迷不應承擔這場戰爭責任」，但稱反戰立場明確，當前不容許作出其他決定。

普京遭剝奪跆拳道黑帶資格

另外，世界跆拳道聯盟前日宣布剝奪2013年11月授予俄羅斯總統普京的的榮譽黑帶九段資格；國際柔道聯盟及歐洲柔道聯盟亦分別暫停及撤銷普京的名譽主席一職。32歲俄籍國際象棋名將卡亞堅（Sergey Karjakin），在社交網公開支持普京向烏克蘭開戰後，面臨世界國際象棋總會紀律處分。而世界羽毛球聯盟（BWF）及國際游泳聯會（FINA）昨落實禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員參加旗下賽事，直至另行通知。

（俄烏局勢）