紅軍煞車封王 門神重操舊業奠勝 基利靴中鋒出身轉型多年 杜曹無悔換入基柏

兩軍互有攻守，基利靴及為車路士正選上陣的艾度亞文迪均曾力挽狂瀾，使雙方加時後續互無紀錄。車仔領隊杜曹於末段以撲救12碼表現較佳的「基柏」阿列沙巴拿加入替文迪，紅軍頭11輪全中，基柏最後一射一飛冲天，令車仔4年內第2次功虧一簣，紅軍相隔10年再度捧盃。

紅軍破紀錄九奪英聯盃

基利靴雖未能撲出10個極刑，卻因射入奠勝球被視為最大功臣。他在14歲時仍在愛爾蘭的科克學生聯賽，為所屬球隊擔任中鋒，前教練哈寧頓稱讚道：「他在14歲前已不斷入球，是我們3至4年間的必然中鋒。」後來隊內門將離開，基利靴的爸爸便致電哈寧頓問，「我的兒子可成為龍門嗎？」哈寧頓固然不想失去攻擊手，但最後讓基利靴一試，之後再沒轉過位置。

基柏入替宴客 杜曹被批自作聰明

基利靴於2015年加入紅軍青訓，2019年晉升一隊，至今上陣16次，去年6月首次代表愛爾蘭隊出賽。紅軍領隊高普說：「當我第一次看到他時，他還是個小孩子，是一個非常了不起的天才。他是世上的最佳二號門將，今次亦有兩個不可思議的撲救。」不過，他笑說此役休戰的正選門將艾利臣比加才是世界第一，但這名新星打出佳作，證明自己未有下錯決定。

基柏賽後保持緘默，其後在Twitter表示：「有起亦有跌。已在比賽中付出巨大努力，最後是失望。我們會繼續努力，感謝車路士大家庭的支持。」紅軍名宿列納則稱，車仔輸在杜曹自作聰明，他說：「文迪是當今其中一個最佳門將。你怎能說若由他把關，車路士便不能勝出？我認為這是一次荒謬的決定，結果印證了。基柏並不是可讓你將全部押注在他身上的球員。」杜曹則無悔更換門將，強調這是賽前決定。車路士去年8月鬥維拉利爾的歐洲超級盃中，亦曾在末段以基柏入替文迪，結果球隊射贏12碼摘冠。

（英聯盃決賽）