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2022年3月1日星期二
FIFA准俄續戰捱批 IOC建議全面禁賽 烏國選手促阻雙俄戰冬殘奧
車路士慈善基金未同意接管 艾巴莫域稱願為俄烏出面斡旋
伊巴謙未領米蘭奪冠拒言休 因傷缺陣嘆痛苦
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耶莫蘭高捐近80萬助家鄉抗俄
體壇快訊：陳樂熹亞青賽摘銀
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【明報專訊】（請看附圖）
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