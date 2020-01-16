FIFA准俄續戰捱批 IOC建議全面禁賽 烏國選手促阻雙俄戰冬殘奧

因應俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，國際足協昨公布對俄羅斯隊的制裁，包括要求該國未來賽事移師中立場閉門舉行，並效法國際奧委會的藥檢禁令，不准該隊使用國歌及國旗，並改以俄羅斯足球總會名義參賽。FIFA在聲明補充，會與國際奧委會及歐洲足協保持溝通，若局勢短期內未有明顯改善，不排除將俄羅斯隊逐出旗下賽事。FIFA亦稱得知波蘭、捷克及瑞典足總在社交網發聲，會繼續與他們溝通尋求解決方法。國際奧委會董事局昨晚則建議，各個體育組織全面禁止俄羅斯選手參賽，或促使FIFA禁止俄方續戰世盃外。

禁用國歌國旗 中立場閉門

英格蘭威爾斯加入杯葛

這三國足總早在上周五發表聯合聲明，堅拒與俄羅斯隊交手，英格蘭及威爾斯足總昨晨亦表明加入杯葛行列，未來拒與俄羅斯隊合演賽事。波蘭隊原定下月在世界盃歐洲區附加賽B組4強出征俄國，勝方將對瑞典隊或捷克隊，而俄羅斯隊與瑞典、荷蘭及瑞士隊，在今年7月舉行的女子歐洲國家盃同處C組。

英媒料難覓地承辦俄賽事

對於FIFA的三項禁令，波蘭、捷克與瑞典足總分別表達不滿，波蘭足總表明無論俄羅斯換上任何名義，波蘭隊均不會應戰，瑞典足總強調支持烏克蘭立場不變，將與波蘭及捷克足總商議，向FIFA表達更強烈的要求。英國廣播公司分析稱，當下難覓國家願為俄羅斯隊提供中立場，措施未能解決附加賽問題。

何詩蓓年底衛冕征途成疑

世界田徑總會、國際泳聯及世界羽聯，昨日分別發聲明譴責俄羅斯，俄國早因藥檢禁令無法申辦田徑大賽，8月舉行的游泳世青賽如今亦會取消，有港將何詩蓓爭取衛冕的短池世界賽，未知今年12月能否續於喀山舉行。國際柔道聯會則宣布暫停俄國總統普京的榮譽會長及大使身分，但未提及會否取消已向其頒授多年的柔道八段資格。烏克蘭運動員則選擇「自救」，昨日有代表100名成員去信國際奧委會及國際殘奧會，要求兩會即時終止俄國與白俄羅斯的參賽權，包括不准兩國運動員參戰周五在北京展開的冬季殘奧。

（俄烏局勢）