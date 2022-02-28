普比重生膺三獅門神 過來人互扶持渡難關

尼克普比現是般尼正選門將，29歲的他表示十分珍惜當下，皆因他在16歲時被深愛的球會葉士域治放棄，他說：「我10歲便加入這球會，名宿門將李察胡禮是我的偶像。人生的最大的失望莫過於離開這球會。」

然而，離別正是重生。普比一面讀書，一面兼職掙錢，在家鄉索厄姆（Soham）試過凌晨4時送牛奶，亦同時在一支業餘球隊繼續踢球。2011年，他獲時為英甲球隊查爾頓賞識加盟，至2015年為止共八度外借，翌年終簽約般尼，更在2018年首次成為英格蘭國腳，入選同年的世界盃大軍。

前學徒麥斯盧保卻需要10年，才能拋開被富咸放棄的陰霾。他知道至少有150多個被棄者，與他同樣經歷抑鬱焦慮，不少更曾企圖自殺，但他慶幸能積極起來，與其中25人建立互助小組，透過分享短訊、電話和語音互相扶持開解，亦盼為其他同路人帶來正面影響。

前學徒斥富咸涼薄 膝傷後棄如敝屣

盧保又質疑富咸足球學校的訓練重白人輕黑人，欺凌事件不少，若學徒不與推薦的代理人簽約便會受到威脅。此外，他指富咸在賽前為有傷的學徒注射鎮痛劑，副作用令他雙膝重傷，但會方又拒絕支付手術費，最終將他棄如敝屣。