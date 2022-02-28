英超學徒被棄感世界末日 列強急拆彈 水晶宮創先河設3年善後計劃

踏入第30季的英超，堪稱是全球最成功的聯賽，但英格蘭國家隊的國際大賽成績早年與聯賽名氣背道而馳。英軍無緣2008年歐洲國家盃，以及在2010年世界盃16強出局，促成在2012年展開英超足球學校計劃，目標之一為培訓英足壇未來棟樑，目前每間球會每年可擁有250個9歲以下至17歲以下組別學徒。

七成未獲合同

曼城小將前年自殺

惟據英超最新一份報告，在4109名前精英學徒中，多達97%未達標的被所屬球會放棄，他們現已年屆21至26歲，一直沒有在頂級賽事上陣，其中70%未獲職業合同。另據英國議員Tracy Crouch去年11月公布的資料，計劃中1萬至1.2萬名在獲得獎學金前，99%已被踢走。

水晶宮主席：有責任續助青少年

學徒被棄後頓失希望，一直憧憬當職業球員的夢想破滅，接踵而來的很可能是悲傷、抑鬱、焦慮、沮喪、孤獨和憤怒等負面情緒。極端個案在2020年10月發生，被曼城放棄的18歲學徒韋斯頓在家中自殺身亡，其父慨嘆兒子在13歲加入曼城前，曾是100米短跑和游泳健將，「若他沒愛上足球，仍在生的話，現在會是什麼光景呢？」。

為免悲劇重現，英超球會認為需對這類青少年做好善後工作。水晶宮本月初走出第一步，宣布推出一個為期3年的善後計劃，幫助被棄者處理離開球會後的心靈創傷。水晶宮主席柏利殊說：「他們可能感到世界末日，我們有責任助青少年繼續往後的人生。他們可以持續接受教育，亦可在足球以外的範疇發展。」

可向技術總監教練媒體發展

水晶宮足球學校經理艾索治也說：「我們明白離開的8至22歲學員為數不少，但其實當球員以外，或者還可在這間球會學習關於運動的醫療、分析或運動科學等，亦可朝向技術總監、教練、球會市場營銷、媒體、平面設計等不同方向發展。」艾索治本身就是一個成功例子，他於1990年代初被盧頓放棄，一度為「掛念足球和一起長大的伙伴」而陷入人生低谷，其後發憤圖強，稱現在是時候助後輩不要重蹈覆轍。