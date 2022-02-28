曼市雙雄反戰 英超賽場表態 愛華頓藍月展烏克蘭國旗 米高蘭高辛真高相擁扶持

米高蘭高和辛真高昨仗均列後備，兩人在賽前熱身期間走到球場中央，互相擁抱並作短暫交談，使葛迪遜公園球場滿佈掌聲。兩軍在開賽儀式對烏克蘭表達支持，愛華頓球員紛紛披上烏國國旗進場，曼城球員則穿上印有該國國旗及「不要戰爭」（No War）標語的汗衣聲援，身處後備席的辛真高被發現強忍淚水、雙眼通紅，兩人最終未有上陣。

曼城險勝續居首 林柏特轟未判極刑

麾下遭受國難仍堅持隨隊征戰，愛華頓主帥林柏特指過去數天看見米高蘭高的情况感震撼，並對俄烏局勢發聲：「我們不能和平共處嗎？彼此意見不同，但不要發生現在所看見的事」。曼城領隊哥迪奧拿亦對主場球迷對兩烏兵的聲援有所感觸，「辛真高此刻與身處烏克蘭的人民一樣難過，但葛迪遜公園的球迷很棒，場面非常感觸」。

「藍月」昨仗完場前8分鐘由菲爾科頓一箭定江山，作客1：0險勝愛華頓，賽後領前次席利物浦6分。中場洛迪卡斯簡迪於85分鐘在禁區內疑用手臂控球，球證經視像裁判（VAR）覆核後仍指沒有犯規未判12碼。林柏特炮轟判決，更指「我的3歲女兒也知道這應判罰12碼」。

紅魔狂攻悶和屈福特 蘭歷克批欠效率

曼聯昨仗對屈福特賽前，亦由看守主帥蘭歷克手持印有多國語言的「和平」橫額，與兩軍球員大合照，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。紅魔昨仗全場錄得22次攻門仍無功而回，僅與對手互交白卷，賽後27戰得47分續守在第4，雖領前第5的阿仙奴兩分，但多踢3場，爭前四形勢不妙。

蘭歷克賽後承認，紅魔全場狂攻仍丟下兩分難以接受，認為球隊創造足夠的入球機會，只欠埋門一腳，「今（昨）仗已創造比平常更多的機會，有時射中柱是我們不幸運；但亦有一些單刀機會錯失了，是門前敏銳度及效率的問題」。

維拉波蘭國腳支持同胞 脫球衣領黃

此外，阿士東維拉作客以2：0勝白禮頓中，波蘭隊右閘馬迪卡殊開紀錄後，脫去球衣展示支持效力基輔戴拿模的同胞基特斯奧拉的字句，事後被球證出示黃牌警告。