疫情澆熄冬奧熱 前港將冀新場助發展 港擬建白石體育園 李厚賢：與私營冰場各司其職

冬奧於北京舉辦，加上港隊破天荒共3名運動員征戰，本港原本有望在東京奧運後半年，再掀起冬奧熱潮。遺憾這股熱潮碰上本港第五波新冠疫情，滑冰場至少暫停開放至4月中，讓李厚賢慨嘆錯失進一步推廣花滑的大好機會，「大家在電視看見羽生結弦場上英姿，或許有想學習滑冰的衝動，但沒有機會嘗試。當這股衝動消逝，還能留住多少想學滑冰的人？好像有點難」。

與奧運距離在於訓練時數

李轉職教練體會場地掣肘

滑冰近年獲納入體院「A級」精英項目，花滑港將亦於亞洲賽及全國賽屢創佳績，惟一直無緣冬奧資格。曾六奪香港錦標賽冠軍的李厚賢認為，港隊與五環夢的距離，在於冰上訓練時數不足。他指出本港主要滑冰場均屬商場旗下，港隊只獲得早上或晚上1.5小時訓練，較內地訓練少近一倍。一般選手有時更需與公眾使用者共用場地，訓練過程充滿掣肘。李厚賢的學員梓殷表示，與公眾共用場地時，有時不容許冰刀高過臀部，避免傷及其他用家，因而無法練習旋轉動作；練習區範圍細小，亦需與其他教練、學員輪流使用。

現時本港8個滑冰場地中，無一符合30米×60米的奧運標準，港隊短道速滑代表朱定文曾坦承缺乏標準場地備戰冬奧。李厚賢稱花滑港將面對同樣情况，直指場地空間感差異，對選手跳躍節奏及步法等造成影響，有礙出外比賽發揮，「以前在太古城冰場，蹬冰（crossover）滑行3步便過一個彎，但在比賽可能要滑6步，因此或跟不上配樂節奏；場地大了，體力消耗亦增加，當蹬冰都覺得疲累，跳躍時便沒力量」。

體育園符國際標準 分流精英與公眾

將軍澳康城及愉景灣滑冰場去年相繼投入運作，儘管面積跟國際標準尚存些微差距，李厚賢仍深信新場地有助分流使用者，為港將提供更理想的訓練環境，冀更多運動員扎根本港訓練，「過往不少選手選擇以外地作訓練基地，康城及愉景灣（滑冰場）啟用後，提供場地更多選擇，整個氣象將有所轉變」。

此外，政府擬於馬鞍山白石興建體育園，當中計劃提供符合國際標準的滑冰場及相關配套設施。李厚賢認為新場地有助分擔不同冰上項目的場地需求，料短道速滑將最為受益。他認為若最終落實興建場地，日後應只開放予屬會成員使用，「最好能把精英和公眾使用者分流，在我角度而言，白石不應有街客存在」。