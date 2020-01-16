IOC籲杯葛「雙俄」 劍擊世盃如常索契舉行

江旻憓俄站闖4強 張家朗埃及站32強止步

IOC昨就俄烏戰事開會，其後呼籲各個聯會杯葛俄羅斯及白俄舉辦國際賽事。俄國已因藥檢禁令，不能在奧運等大賽展示國旗及播放國歌，IOC因應戰局將罰則「加辣」，不能在任何體育賽事展示兩國國旗。國際劍擊聯會主席為俄羅斯寡頭Alisher Usmanov，該會續在俄國舉辦女子重劍世界盃索契站，社交網遭大批網民批評，一度關閉留言功能。港隊亦繼續出戰，世界第8的江旻憓勇挫韓國隊的康映美，闖4強穩袋獎牌；首闖正賽的朱嘉望則不敵俄劍手，64強止步，今轉戰團體賽。

花劍男將在開羅出戰花劍世盃埃及站，蔡俊彥及經資格賽晉級的楊子加均於64強止步，以世界排名直入正賽的世界「二哥」張家朗，首圈擊敗美國隊小將後，以12：15不敵俄籍對手，料未能取代意大利隊名將霍哥尼的一哥寶座，今轉戰團體賽衝牌。