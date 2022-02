自2016年來港落班的奧力斯在社交網發布多段限時動態,寫上有導彈落在距離60歲雙親的家僅兩公里地方,還有俄軍坦克輾過平民車輛、群眾到地鐵站休息等。32歲的他又發布俄羅斯總統普京的相片,寫上「Hate. As strong as it's possible.(憎恨要多強有多強)」。

相隔兩地感焦慮 欲助家人離境

奧力斯向本報確認現於香港,但父母在基輔防空洞避難,非常擔心他們的安危,會嘗試協助他們離境到外國,「全球其中一個大國向我的祖國發動戰爭,實在令我心碎,最近肯定是我人生最壞的時刻。」

過去兩季港超有兩名烏克蘭籍球員,而效力理文兩季半的32歲中場沙普夫,去夏轉到白俄羅斯及烏克蘭乙組球會落班。理文消息稱他現於土耳其,家人已逃到烏克蘭西部較安全地區。