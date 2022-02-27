車路士英聯盃決戰紅軍 俄籍班主受非議 杜曹：麾下遭戰爭氛圍籠罩

車路士vs.利物浦 開電視77台、有線601/661台 明晨00：30直播

艾巴莫域早前傳被英政府制裁，當局否認後再有工黨議員呼籲將其逐出車路士，英國仇俄情緒亦波及這支倫敦球會。杜曹領軍出戰英聯盃決賽前，表示理解外界呼籲制裁自家班主的聲音，「針對球會的觀點確實令我們分心，代表球會出賽的我們無法擺脫這點，只能專注在球場上，我也相信麾下的專注力」。

仇俄情緒高漲 信可保比賽專注力

俄羅斯入侵烏克蘭致戰火處處，杜曹承認球隊早已沒心情應付聯賽盃，「戰事影響遠超車路士本身，我們的信念與他們（烏克蘭人民）同在。現時情况太可怕，實在沒想過歐洲會發生戰爭，擔憂的氣氛早已籠罩球隊，蓋過準備決賽的興奮心情」。另據美媒報道，艾巴莫域的女兒在社交網貼出圖片，寫道「克里姆林宮最大及最成功的謊言，就是宣揚俄羅斯人支持普京」。27歲的她近年大部分時間留在倫敦，早前被拍到與父親到史丹福橋觀戰。

軍情方面，杜曹確認除芝維爾以外，其餘戰將均已復操，換言之高華錫、薛耶治、美臣蒙特及列斯占士均傷癒候命，但他拒透露會起用在盃賽發揮出色的阿列沙巴拿加，還是正選門將艾度亞文迪。而前鋒夏維斯賽前為態沉的盧卡古護航，稱隊友背負天價轉會費回巢，外界對這名比利時隊中鋒要求過於苛刻。

高普確認基利靴擔正把關 祖達復出候命

另邊廂，利物浦領隊高普早確定起用多在本土盃賽上陣的後備門將基利靴，「他幫助球隊晉身決賽，我想不出理由不給他上陣機會」。不過，助教連達斯賽前證實前鋒羅拔圖法明奴因傷肯定缺陣，同樣有傷的迪亞高祖達已復操，有望趕及復出。

紅藍兩軍今季英超兩次交手均未分勝負，車路士去年8月底踢少一人下作客打和1：1，上月初在主場落後兩球再逼和2：2。紅軍爭取繼2012年後再奪英聯盃，隊長佐敦軒達臣是陣中唯一參與過該屆決賽的球員。車路士則爭取世冠盃後今季第二項錦標，中場尼高路簡迪若奪英聯盃，便會達成在球會贏得聯賽、所有本土及歐洲盃賽的「大滿貫」。