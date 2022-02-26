體壇快訊：港壁芝加哥賽盡墨

巴乙隊遇襲3將受傷

巴乙球會巴希亞日前參加巴西東北盃賽前，隊巴遇上炸彈襲擊，並造成3名球員受傷，其中門將丹尼路費蘭迪斯面部被碎片擊中險盲，惟幸3人送院後情况穩定。而該會事後決定如常參賽，終在主場以2：0擊敗業餘聯賽的森柏奧哥利亞。

PSG迎聖伊天缺華拉堤

法甲榜首巴黎聖日耳門（PSG）上輪聯賽作客意外不敵南特，明晨重返主場迎戰護級分子聖伊天誓返勝軌，惟中場馬高華拉堤因累積黃牌滿額須停賽，料由安達靴里拉取替擔正。德甲方面，榜首的拜仁慕尼黑將作客法蘭克福爭連勝。

亞冠明年增外援名額

亞洲足協（AFC）昨宣布，亞冠盃及亞協盃將於2023/24年球季起改制，外援出場名額由原定「3+1」增至「5+1」，即最多5名外援及1名亞援。AFC稱有關安排有助提升亞洲賽質素及競爭性。今屆亞冠及亞協已獲放寬不限外援註冊名額，但出場名額維持「3+1」。