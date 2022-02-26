港超腰斬 擬今夏展新季 二戰後首次 傑志下月赴泰備戰亞冠

根據港府最新防疫措施，康文署轄下球場關閉至4月20日，港超自上月5日起有26場賽事改期；同時各隊本月起先後出現初步陽性或陽性個案，至今累計28宗。足總行政總裁譚秋朗昨與8隊港超代表網上會議，據悉足總提出4個方案，除了腰斬球季，還有計劃5月內復賽、順延至8月中起踢雙循環或縮減為單循環聯賽，結果大部分球隊傾向腰斬球季。足總下午公布取消2021/22年球季餘下港超及盃賽，包括足總盃決賽。

今季港超僅舉行3至4輪，連同第三循環每隊至少仍有10場聯賽。譚秋朗形容今次決定艱難，稱過去兩個月足總一直盡力與政府和球會商討，希望找到繼續球季可行方案，但隨疫情漸趨嚴峻，仍存很多不確定性，難以籌劃餘下賽程。

至於下季安排，足總稱會密切留意本港疫情，若情况許可，目標提早於7或8月開季，同時探討安排港足出外集訓備戰亞洲盃外圍賽的可能性。

或下季成績定亞洲賽席位

據悉多支球會高層都認為，現時疫情嚴峻短期內復賽成疑，加上再次採用隔離泡泡復賽的開支不菲。傑志會長伍健稱，各隊共識參考了醫學意見及前季復賽經驗，因當年有4隊退賽取消對賽成績，多隊對此有意見，加上亞洲足協昨落實下屆亞冠盃及亞協盃轉為跨年制，料明年下半年才舉行，可用下季港超成績決定亞洲賽席位。

理文申請亞協附加賽改期

傑志、東方龍獅及理文料於4至6月分別離港出戰亞洲賽。伍健確認傑志計劃下月中出發到泰國曼谷集訓，備戰4月中在泰國舉行的亞冠分組賽J組。據悉昨正申請簽證；理文主教練陳曉明強調球隊未完季，透露已向亞洲足協申請原定4月19日在港舉行的亞協盃附加賽改期，「只要落實比賽日期，球隊便會安排出外集訓，泰國是其一選擇，但要視乎最終比賽地點等安排」。直入亞協分組賽J組的東方稱正考慮多個方案，需詳細討論。

5軍提前收咧 外援謀離隊

另外有5隊港超無需參加亞洲賽「提早收咧」，標準流浪總監李輝立稱球隊未來數月仍會維持一定訓練，但如有球員欲提早離隊可與球會商討，如阿根廷籍前鋒巴辛昨已離港回祖國；晉峰總教練何信賢稱除了新外援迪亞高因傷提早離隊，其餘球員仍在港，但未來數個月及下季安排，需交由兩名老闆再評估。