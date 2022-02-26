F1取消俄分站 哈斯戰車撤國旗塗裝

哈斯或棄俄贊助商 馬斯本恐被裁

哈斯車隊去年獲俄羅斯化工企業烏拉爾鉀肥（Uralkali）公司冠名贊助，成車隊最大贊助商，該公司亦安排董事局副主席Dmitry Mazepin的兒子馬斯本加入車隊，與米克舒密加搭檔成為正選車手。近日俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，哈斯昨隨即將象徵俄羅斯國旗的車身「拉花」換成全白，而領隊史迪拿（Gunther Steiner）昨更稱「正在解決馬斯本的合約問題」，暗示車隊正考慮終止雙方合作。

維迪斥俄政府瘋狂

此外，F1賽會昨宣布取消原定於9月25日在索契舉行的俄羅斯站，聲明指：「本會與各持份者一致決定，取消本屆俄羅斯分站賽事，並對在當前烏克蘭局勢表示悲傷及震驚，希望各方可盡快以和平方式解決爭端。」

日前效力雅士頓馬田車隊的維迪表明，即使F1賽會不改賽程，自己亦不會出征索契，又批評俄羅斯政權奇怪及瘋狂。不過，馬斯本昨受訪時則認為，體育與政治應分開，不認同取消俄羅斯站。