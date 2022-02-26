法國代俄辦歐聯決賽 巴塞拿玻里展反戰標語 烏國腳斥人類罪行

UEFA在聲明中指出：「我們與國際社會一樣，對歐洲正在發展的安全局勢表示嚴重關注，並強烈譴責俄羅斯正在對烏克蘭的軍事入侵。我們將繼續堅定地聲援烏克蘭球壇，並隨時準備向烏克蘭人民伸出援手。」UEFA其後配合歐洲議會的要求，取消由聖彼得堡市球會辛尼特主場舉辦歐聯決賽，改由巴黎的聖但尼球場接手。

巴塞阿特蘭大闖歐霸16強

此外，昨晨出戰歐霸淘汰賽附加賽次回合的巴塞隆拿作客拿玻里賽前，在馬拉當拿球場一起展示寫上「停止戰爭」標語的橫額。巴塞此役藉佐迪艾巴、法蘭基迪莊、碧基和奧巴美揚先後建功，以4：2挫有恩斯治尼及保利坦奴取得入球的拿玻里，兩回合總成績贏5：3，躋身16強。

同日另一仗，阿特蘭大中場馬利路夫斯基梅開二度下，助這支意甲球隊作客以2：0勝希臘的奧林比亞高斯，兩回合計大勝5：1晉級。該名28歲烏克蘭國腳入球後，展示寫上「烏克蘭無戰爭」字句的Ｔ恤。他其後在社交網站Twitter寫道：「烏克蘭現正受攻擊，人民被嚇壞了，驚慌失措。我們的家人在烏克蘭。我一面哭泣一面祈禱。俄羅斯的入侵犯下了人類罪行。」

辛尼特出局 斯巴達恐遭取消資格

至於俄超的辛尼特作客貝迪斯雖於末段取得入球，卻在視像裁判（VAR）介入後宣布入球無效，令兩軍互交白卷終場，辛尼特終以總成績負2：3飲恨出局。事實是即使他們晉級，其後亦有機會被取消參賽權，皆因烏克蘭足總已要求UEFA，禁止所有俄羅斯球隊參加今季餘下的歐戰，亦意味16強球隊之一的俄超隊莫斯科斯巴達，將面臨被取消資格。

名帥方辛卡滯留基輔

此外，曾執教烏克蘭超聯勁旅薩克達的葡籍教練方辛卡，正與烏克蘭籍太太滯留在該國首都基輔，這名亦曾領軍羅馬及波圖等著名球隊的48歲名帥說：「（前日）清晨5時，5次爆炸聲將我吵醒，只能寄望幸運之神眷顧，祈禱炸彈不跌落我們的身上。我本計劃乘早機離開，但因機場已被轟炸，空域全部關閉，已不能離開了。這是我生命中最糟的一天。」