干地5仗4敗暗示願下台 慘負般尼前四渺茫 紅軍派6蛋力追曼城

熱刺續以上場英超爆冷力挫曼城的陣容出征般尼，卻在上半場沒有一次攻門中框，更在71分鐘被般尼守將賓美接頂角球奠勝，亦是干地繼2009和2018年分別領軍阿特蘭大及車路士後，再次在頂級聯賽錄得5仗4敗。

落後曼聯7分 干地憂淪護級難作改變

熱刺賽後24戰得39分排第8，落後多踢兩場的「四哥」曼聯7分。干地說：「有人仍在談論英超前四，現實是要小心不淪為護級球隊。我是誠實的人，不能閉上眼睛說『就以這種方式結束今季吧！我的薪水不錯。』」

干地表示會承擔責任，若問題在於教練，會對球會一切決定抱開放態度。他續稱去年11月來投的目標是改善球隊，但事與願違，「我試着做一切事情來改變，但並無改變，或者我不是好教練」。取得兩連捷的般尼賽後23戰得20分升上尾三，落後多踢一場的尾四球隊紐卡素兩分，尾二球隊屈福特主場以1：4慘負水晶宮，落後般尼兩分。

沙拿文尼起孖 紅軍3前鋒佔射手榜三甲

而利物浦藉穆罕默德沙拿在15和35分鐘射入12碼，沙迪奧文尼在80和90分鐘梅開二度，以及祖爾麥迪比與華基爾雲迪積克於30分鐘和補時錦上添花，以6球大勝列斯聯，也使列斯聯自1934/35年球季後，首嘗一季聯賽兩度最少失6球而敗。利物浦領隊高普為英超連贏6仗而興奮莫名，他說：「與其為此役入球數目而高興，不如說我為能保持不失而雀躍。球隊的一切建基於防守，沒有它，我們只是好球隊，擁有它就是成功球隊。」

另外，沙拿累計攻入19球，與因傷缺陣的紅軍隊友迪亞高祖達及文迪領前射手榜三甲；此役交出助攻的沙拿，亦與隊友右閘阿歷山大阿諾特同以10次領前助攻榜，另一紅軍左閘安德魯羅拔臣則以9次排3位。