曼聯逼和馬體會 艾蘭加開齋取隊史歐聯500球

般奴連續6場助攻超越碧咸

蘭歷克：曾阻艾蘭加外借

曼聯開賽7分鐘被C朗的國家隊後輩祖奧菲歷斯飛頂破網，令首次倒戈母會的迪基亞失守。「紅魔」戰至80分鐘藉後備入替僅5分鐘的艾蘭加，接應般奴費南迪斯妙傳後第一時間起腳，射破門將奧比歷的十指關，逼和1：1。今屆不設作客入球優惠制度，兩隊於下月16日次回合在奧脫福球場再分勝負。

看守領隊蘭歷克季中接掌曼聯後，艾蘭加上陣13仗入3球，昨取得個人首個歐聯入球，以19歲零302天成紅魔隊史第5年輕在歐聯建功的球員，並助曼聯成為歷來第4隊在歐聯累積500個入球；般奴亦成首個英超球員連續6場歐聯貢獻助攻，打破曼聯名宿碧咸保持24年的紀錄。

艾蘭加稱冀報答領隊信任，「當有機會上陣我都會付出150%努力，爭取成為比賽最好球員以答謝領隊。」蘭歷克笑言自己獨具慧眼，上任初期曾阻止了這名19歲小將外借，「他清楚自己優勢，是役除了入球，還有兩三次精彩走位，為馬體會帶來麻煩，我希望隊中一些球員會視他為榜樣」。

菲歷斯搶C朗風頭 信可闖8強

至於22歲的祖奧菲歷斯面對曼聯，即使對手有葡萄牙隊前輩C朗及般奴，仍能為馬體會開紀錄，縱使球隊未能保持勝果，惟這前鋒對晉級8強充滿信心，「球隊防守為主，但基本主導賽事。今季在西甲很難爭冠，因此在歐聯要更努力爭佳績」。