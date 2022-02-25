烏克蘭體壇聲援 射手歐聯展國徽 烏超戒嚴下停擺 外籍老帥堅守基輔

繼曼城的烏克蘭隊後衛辛真高前晚發聲支持祖國後，賓菲加前鋒耶梅卓克昨於72分鐘頭槌建功後，展示戰衣內印有烏克蘭國徽三叉戟的黑色T恤，隊友此時紛紛上前擁抱安慰，但他仍因脫下球衣被球證拔出黃牌警告。賓菲加終憑他的入球，主場以2：2逼和阿積士。烏克蘭名宿舒夫真高亦在社交網表示：「烏克蘭是我的祖國！我一直為我的同胞和國家感到自豪，我們正準備與俄羅斯一戰，此時必須團結一致。願榮光歸於烏克蘭。」他曾為烏克蘭隊出賽111次入48球，球會生涯曾效力AC米蘭8季，2012年在母會基輔戴拿模掛靴，2016年坐正烏克蘭隊教頭，去年率領國家隊參戰歐洲國家盃後離職，去年11月成為熱拿亞主帥，上月被解僱。

舒夫真高撰文籲團結

意籍薩克達主帥儲糧應對

烏克蘭總統澤連斯基昨因局勢嚴峻宣布全國戒嚴，當地足球聯賽原定歇冬過後今日重開，但賽會宣布因應戒嚴令暫停賽事，官方社交網在限時動態展示國民上街的照片，英國《每日郵報》則稱賽事會最少暫停30天。來自羅馬尼亞的76歲基輔戴拿模主帥盧錫斯古，表示自己並非懦夫，認為球員難免感到害怕，他說：「他們有家室，害怕是人之常情，我又怎可在此時離開？」而俄羅斯周一承認烏克蘭東部親俄分離主義者自行成立的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」，頓涅茨克球隊薩克達命運備受球圈人士關注，該隊由意籍教頭迪施比執教。意媒報道，迪施比為安全拒絕回答局勢問題，目前按意大利大使館建議避免出行，並在家中儲備水及糧食，未知會否因烏超暫停而離開烽煙之地。

烏拳王與妻子分離專注應戰

俄國腳史莫洛夫反戰創先河

烏克蘭同時盛產職業拳擊猛將，綽號「冰人」的前世界冠軍拳王Viktor Postol，明日將在美國拉斯維加斯出賽。他原本在烏克蘭基地集訓，一個月前才赴美隨名師Freddie Roach最後備戰，但其妻子及一對5歲孖生幼子仍留在基輔鄰近地區。他表示正避免接觸與局勢相關的新聞，雖然處境艱難，但決心專注在擂台奮鬥，亦會每天與太太聯繫確保家人安全。

至於上月重返莫斯科戴拿模的前鋒史莫洛夫，成為首名表態反戰的俄羅斯國腳。俄羅斯南部11個城市的機場亦已暫停營運至3月2日，明日復賽的俄超勢受影響，有多仗或未能維持原定比賽場地舉行。