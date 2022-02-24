體壇快訊：迪加積投籃網至季尾

挪威國腳克服視障復出

曾效力曼城的挪威國腳艾拉布迪拉維（Omar Elabdellaoui）在2020年除夕夜派對上，因煙花近距離爆炸而雙眼受傷，經歷11次手術後，左眼雖已無礙，但右眼僅餘不足10%視力。不過，這名30歲右閘仍克服傷痛，日前戴特製眼鏡重返球壇，為加拉塔沙雷復出擔正，踢足全場在土超贏波。

川崎反負橫濱吞首敗

衛冕的川崎前鋒昨於日職作客上屆亞軍橫濱水手，雖有前鋒家長昭博先開紀錄，但被主隊鋒將仲川輝人及艾巴達施華分別梅開二度，終以2：4吞敗，開季1勝1負。同日的日本聯賽盃分組賽，大阪櫻花在A組的同市打吡作客以3：2挫大阪飛腳拔頭籌，同組原定由大分三神迎戰鹿島鹿角，因大分球員爆疫而延期。

中超新季擬回復主客制

中國足協昨致函各級球會，擬訂本年度中超、中甲及中乙聯賽恢復主、客制，並要求各球會與所屬城市地方政府商討防疫及賽事安排。中超新季暫定於4月22日展開，過去兩年因新冠疫情關係，賽事改為分兩大賽區比賽，大部分球會只能在中立場比賽。