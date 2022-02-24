英超判官負評名列前茅 高薪執法背人垂淚 惡意攻擊榜20大佔半

網站Bookmakers.com公布去年1月至今年1月，全球體壇裁判在社交媒體被惡意攻擊的排名，20個因執法具爭議，而被詞匯、短語、標籤和表情符號等侮辱的裁判中，有10人來自英超，其中安東尼泰萊以10141個帖子「登頂」，大幅拋離次席獲6288條帖子的美式足球聯盟（NFL）女裁判莎拉湯瑪絲，泰萊的同行艾堅遜、泰亞尼及甸恩俱打入前六。

執法屢受爭議 前球證稱高層施壓

赫基特是英超前球證，已77歲的他嘆今非昔比，批評現役英超球證卡雲拿治「有潛力但需改進，否則出局」，更狠批格拉咸史葛「可在今季英超後執包袱」。而另一英超球證費蘭特來年或「後來居上」，他上月執法利物浦作客以3：1挫水晶宮一仗時，「紅軍」前鋒迪亞高祖達在禁區內與敵軍門將相撞，費蘭特認為祖達是主動橫身撞向對手，決定不判12碼，惟經VAR介入稱祖達被侵犯，費蘭特於是改判極刑，亦印證球迷相信有VAR就有爭議（見表）的說法。他其後被罰無緣擔任其後一輪的英超比賽，被放逐到英冠執法。

英超球證判決耐人尋味，可能是有口難言。英超前球證夏斯回憶11年前執法期間，目睹某球員向對手批肘，但未至於需要領紅，他其後滿肚牢騷地說：「英足總監察部門向我表示，他們的老闆並不滿意。我當時很憤怒，在壓力下只能改稱當時看不到事發經過。不管你在哪個行業，都得聽波士的話。那犯規球員最終被判停賽3場。」另一前英超球證韋伯也稱，多次有球員在「聖誕快車」向他要求領黃，「這也許能達到他們心中的某個目標，但真的並非球迷願聽到的話」。

薪酬較英人均收入多近8倍

英超球證有背人垂淚的苦况，但原來他們每場執法可獲1500鎊，年薪少則有7萬鎊，多的會是20萬鎊（見表），而且不包括每年最高可得的4.2萬鎊預付金，相比於英國人平均年薪約3萬鎊（約31.79萬港元），當球證就是「筍工」了。

（球證話題）