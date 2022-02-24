薩維利夫失控揮拍險擊中裁判 逐出墨西哥賽面臨追罰

戰男雙16強疑不滿判決動粗

前天的男單32強因多仗戰至決勝盤，薩維利夫與卜士比要在當地時間凌晨1時許才上場，終打足3小時19分鐘，由世界第3的薩維利夫以盤數2：1反勝晉級，當時已是凌晨4時55分，寫下職業網壇最遲結束的賽事紀錄。薩維利夫賽後說：「能夠成為歷史一部分，我與有榮焉。」

薩維利夫昨伙拍巴西籍球手轉戰男雙16強，同樣落後下扳平，但決勝盤落後時，情緒失控以粗言怒罵裁判，批評對方「毀掉比賽」，更連環揮拍打向裁判高椅，幾乎打中裁判雙腳。他與拍檔最終落敗，賽會再於昨午宣布，他因違反體育精神退賽。24歲的薩維利夫是上屆男單冠軍，如今無法衛冕更勢被男子網球聯會（ATP）處分。他在去年亦捲入家暴風波，其前女友稱2019年出征上海時遭這名新星襲擊。薩維利夫否認指控，ATP表示會調查。

拿度輕鬆過關 拉度簡露傷退

西班牙「泥地王」拿度則以直落兩盤，淘汰美籍男將古特拿打入男單16強。而英籍新星拉度簡露面對澳洲籍的嘉維露娃，被追平後於決勝盤落後細分3：4，苦戰3小時36分鐘後因臀部傷患退賽。