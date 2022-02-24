辛真高為家鄉發聲 稱「烏克蘭邊界不容侵犯」

【明報專訊】俄羅斯總統普京周一宣布，下令軍隊進入烏克蘭東部兩個分離主義武裝控制的地區頓涅茨克和盧甘斯克，以執行「維和任務」。效力曼城的烏克蘭隊後衛辛真高昨為家鄉發聲，表示國家邊界不容侵犯，烏克蘭人民不會放棄。而曼聯今晨作客馬德里體育會，亦取消乘搭俄羅斯航空包機。
辛真高認為，整個文明世界都在關注烏克蘭危機，「我不能置身事外，很想發表意見」。他在帖文寫道：「這（烏克蘭）是我的出生及成長地，是我在國際體育賽場捍衛色彩的國家，一個我們很努力帶來榮耀和發展的國家。這國家的邊界必須保持完整。我的國家屬於烏克蘭人民，無人能夠侵佔。我們不會放棄，榮耀歸於烏克蘭。」
25歲的辛真高於2009至2014年效力薩克達青年軍，惟2014年因烏克蘭與親俄分子在該隊所在地頓巴斯爆發戰役，他跟隨家人逃至俄羅斯，及後因與薩克達有合約在身，只能透過試腳及參與業餘賽維持狀態，至翌年2月加盟俄超球隊烏法。
曼聯征馬體會取消乘搭俄航空
另外，曼聯原定乘坐合作伙伴俄羅斯航空的包機，準備今晨作客馬體會的歐聯16強，但球會與航空公司因局勢達成協議取消航班，曼聯已改乘英國泰坦航空客機。除了歐洲足協前晚稱注視俄烏局勢，再決定會否取消聖彼得堡的歐聯決賽承辦權，世界一級方程式（F1）今年亦會在索契舉行俄羅斯站，有車迷要求賽會取消其承辦權，天空體育引述賽會稱正留意局勢。