辛真高為家鄉發聲 稱「烏克蘭邊界不容侵犯」

辛真高認為，整個文明世界都在關注烏克蘭危機，「我不能置身事外，很想發表意見」。他在帖文寫道：「這（烏克蘭）是我的出生及成長地，是我在國際體育賽場捍衛色彩的國家，一個我們很努力帶來榮耀和發展的國家。這國家的邊界必須保持完整。我的國家屬於烏克蘭人民，無人能夠侵佔。我們不會放棄，榮耀歸於烏克蘭。」

25歲的辛真高於2009至2014年效力薩克達青年軍，惟2014年因烏克蘭與親俄分子在該隊所在地頓巴斯爆發戰役，他跟隨家人逃至俄羅斯，及後因與薩克達有合約在身，只能透過試腳及參與業餘賽維持狀態，至翌年2月加盟俄超球隊烏法。

曼聯征馬體會取消乘搭俄航空

另外，曼聯原定乘坐合作伙伴俄羅斯航空的包機，準備今晨作客馬體會的歐聯16強，但球會與航空公司因局勢達成協議取消航班，曼聯已改乘英國泰坦航空客機。除了歐洲足協前晚稱注視俄烏局勢，再決定會否取消聖彼得堡的歐聯決賽承辦權，世界一級方程式（F1）今年亦會在索契舉行俄羅斯站，有車迷要求賽會取消其承辦權，天空體育引述賽會稱正留意局勢。