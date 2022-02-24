車仔輕取里爾 盧卡古淪後備惹議 杜曹：自世冠盃後未恢復 卡比路質疑踢法不合

夏維斯普列錫建功淨勝兩球

盧卡古上仗英超90分鐘連同開球僅7次觸球，表現捱批，杜曹賽前呼籲球迷勿取笑這名射手，最終昨仗將他貶為後備，改由夏維斯攻堅。該名德國國腳於開賽8分鐘接應薛耶治角球，頭槌為車路士先開紀錄。「藍戰士」於下半場63分鐘再有尼高路簡迪助攻，由基斯甸普列錫力壓兩名客軍守衛破網，奠定2：0勝局，下月中次回合作客出線機會高唱入雲。

未有上陣的盧卡古賽後再成話題，領隊杜曹被問及緣何將這名天價射手貶作後備，似乎顯得不太耐煩，他說：「他自世冠盃後未恢復，像是筋疲力竭。我們不止他一個後備，在一場這麼好的勝仗，為何要只關注一人？」替球隊打開紀錄的夏維斯則說：「我們陣中有很多出色的前鋒，突然的轉變能把對手殺個措手不及。此役前場組合效果不錯，前鋒位置很適合我，我享受其中。」

簡迪交助攻膺最佳獲盛讚

曾執教英格蘭、祖雲達斯及皇家馬德里等勁旅的名帥卡比路，認為盧卡古去年夏天重返車路士後，球隊踢法及面對的守衛均不利其發揮。他向意大利傳媒稱：「盧卡古過去在國際米蘭完全融入干地的反擊風格，因這種踢法有大量空間，容許他利用身體及速度震懾意甲後防；惟車路士踢法截然不同，多利用短傳組織，盧卡古因此沒有太多空間。他在英格蘭面對的後衛，在體格方面亦較有能力把他牽制。」

交出一個助攻的中場尼高路簡迪，昨獲選為賽事最佳球員。杜曹透露這名法國國腳近期在球場上欠缺自信，對他回復水準感到高興，「很高興看見他為球隊挺身而出，我們可以看見他狀態大勇時對球隊貢獻，他是我們的關鍵人物」。現為球評的車路士名宿祖高爾，亦盛讚簡迪的影響力在過去10年英超無與倫比，「當他交出表現的時候，自然能拿下勝仗」。

（歐聯消息）