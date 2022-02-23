佐高域迪拜復出響頭炮 倘被麥維迪夫取代世一 「第一個送祝賀」

佐高域上一次比賽已是去年12月初代表塞爾維亞隊出戰台維斯盃，惟昨仗面對世界排名58位的19歲新星梅沙堤未受太大考驗，7次力救破發分保住發球局不失，以6：3、6：3擊敗對手，在新賽季首戰旗開得勝，將與俄籍的卡查洛夫爭入8強。闊別賽場接近3個月，他稱對首戰直落兩盤勝出已感到滿意，「有些時候或會一反常態的接連發生無壓力失誤，但這是人之常情，始終已沒比賽一段時間」。

近3月首戰不失發球局 認或無緣印第安賽

尚未接種新冠疫苗的佐高域，上月澳網開賽前遭澳洲政府撤銷簽證並驅逐出境無緣參賽。他昨大讚於迪拜賽獲得最佳體驗，「我不能要求更好的招待，這裏是展開新賽季的最佳地方」。然而接種新冠疫苗成為多項賽事的參賽必要條件下，佐高域能否出戰法網及美網等大賽仍然存疑。

他昨賽後亦表示，其名字雖在下月的美國印第安韋爾斯網球公開賽參賽名單出現，但承認按美國的入境限制應將無法參賽，「目前我不能入境美國參賽，但看看後續如何，或許未來數周事情會有所轉變」。

麥維迪夫若封王當一哥 破四大天王壟斷

此外，佐高域的「一哥」地位或於本周不保，在澳網屈居亞軍的俄將麥維迪夫今周若在墨西哥公開賽封王，即可取代佐高域登上世界第一，打破過去18年由費達拿、拿度、佐高域及梅利壟斷的局面。

佐高域賽前向麥維迪夫派高帽，認為對手值得成為「一哥」，「這是遲早發生的事，若他在今周登上世界第一，我會是第一個恭喜他的人。在我的腦海中，目前只想着贏下在迪拜的每一仗」。