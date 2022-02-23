紅軍迎列斯聯缺祖達法明奴 高普認英聯賽決賽上陣成疑

近21年碰列斯聯不敗

迪亞高祖達和羅拔圖法明奴於上周中，在歐聯16強首回合作客挫國際米蘭期間，分別觸傷足踝和腿筋，將一起避戰明晨之戰，料高普將繼上場英超反勝包尾的諾域治後，再遣穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及新兵路爾斯戴亞斯掛帥，而上仗後備上陣的奧歷治，也有機會擔正攻堅。中後場方面，右閘阿歷山大阿諾特、中場法賓奴及堤亞高艾簡達拿料會復任正選。

被問及祖達和法明奴能否趕及在英聯盃復出，高普說：「現在下決定是太早了。我曾見過兩人，他們都是一如以往的精神翼翼。」惟高普相信祖達的傷勢，應不及肌肉受傷的法明奴嚴重。列斯聯近4場英超只得1分後跌落第15位，只多明晨將迎戰水晶宮的排尾三球隊屈福特5分。列斯聯禍不單行，中場羅賓高治於上仗負曼聯時頭部受傷退下火線，勢與另外4名隊友一起缺陣，爭取21年來首次打敗「紅軍」難度甚高。

熱刺征般尼 利古朗染疫

同日熱刺作客尾二的般尼前，利古朗因感染新冠病毒避戰，其後防拍檔坦根加及中場奧利華史基普亦告因傷不能披甲。據報熱刺領隊干地或收起上場挫曼城時有出色表現的古路施夫斯基，由盧卡斯莫拉頂上。