小將友賽昏迷腦受損 阿積士認責榮休戰衣賠6955萬

各項賽事十連勝的阿積士，明晨歐聯16強首戰將赴葡萄牙作客賓菲加。球會昨向在5年前於友賽暈倒並腦部受損的小將艾迪克諾尼，賠償785萬歐元（約6955萬港元），並榮休他的34號球衣。

5年前遇厄運 去年3月蘇醒

艾迪克諾尼2017年在友賽雲達不來梅時昏迷，送院搶救後無恙但證實腦部受損，去年3月雖曾突然蘇醒，但至今只能用眼神和皺眉頭表達感受。阿積士昨發表聲明，承認事發時急救設備不足致諾尼未得妥善照顧，並向其家人賠償785萬歐元。阿積士行政總裁雲達沙強調雙方關係不變，諾尼父親則感謝會方一直提供支持，在艱難時刻未有離棄。

另外，阿積士總監兼名宿奧華馬斯早前被揭發向女同事發出不恰當信息，最終宣布下台。據報球會屬意邀請現任巴塞隆拿體育總監的佐迪告魯夫回巢。球員生涯在阿積士出道的佐迪告魯夫，退役後曾來華執教重慶兩江競技及深圳隊。

賀拿領銜征賓菲加爭勝

軍情方面，暫列荷甲榜首的阿積士明晨勢續由射手施巴斯坦賀拿掛帥，這名科特迪瓦國腳在分組賽攻入10球，暫是今晨歐聯賽前的最佳射手，勢成對手心腹大患。賓菲加射手達雲紐尼斯則傳獲曼聯及韋斯咸等青睞，這名烏拉圭隊射手勢續肩負重任，防線則由隊友奧達文迪及維頓漢坐鎮。