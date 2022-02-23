回家倒戈馬體會 迪基亞盼續留魔 感激母會提攜 稱曼市如家穩軍心

馬德里體育會vs.曼聯 now643台 明晨04：00直播

迪基亞上季陷入職業生涯低谷，在曼聯表現欠佳被甸恩軒達臣一度搶走正選，於歐霸決賽互射12碼未能撲出一球及操刀宴客而失冠，在西班牙隊又退居後備。不過迪基亞今季重拾佳態，在紅魔防線不穩下不時高飛低撲屢救「必入球」，是今季英超至今撲救次數最多（見表），以及上半季歐洲五大聯賽中撲救數據最強的門將，在過去弱項12碼今季亦已撲出兩球。

重拾佳態 撲救次數冠絕英超

曼聯在英超重返勝軌兩連勝後，緊接作客西班牙出征歐聯16強首回合大戰馬體會。作為馬體會青訓產品的迪基亞，將自2011年夏天轉投曼聯後，相隔11年首次「回家」倒戈。他賽前接受歐聯官網訪問時表示，感激當年獲母會提攜，出道不久藉隊友受傷下，年僅18歲由3號門將躍升正選，2010年協助贏得歐霸冠軍及歐洲超級盃，「我將回到成就今天的我的球會」。不過已效力曼聯11季成「老臣子」的他承認，已變得更像是個曼徹斯特人，「我深愛出生地馬德里，但現在感覺自己更像來自曼徹斯特。當你感受到這個城市的人們愛戴和歡迎時，這裏就是你的家」。

迪基亞6年半前轉會窗最後一刻幾乎轉投皇家馬德里，上季尾也傳過想離隊，但他在今次訪問稱，很可能會繼續為曼聯把關，「當然足球世界任何事都可能發生，但老實說，現在我不覺得自己會離開曼聯」。

卡拉斯高停賽 卡雲尼因傷未隨隊

馬體會近期表現仍不穩，近8仗僅3勝1和4負，翼鋒恩歷克卡拉斯高在歐聯B組最後一仗作客波圖領紅被逐，上訴失敗維持停賽3場，鐵定無緣兩回合鬥曼聯。隊長高基賽前因傷缺操，或未能趕及出戰；曼聯老將射手卡雲尼因鼠蹊受傷，已缺陣近3場聯賽，昨證實未能隨隊，無緣與主隊前鋒蘇亞雷斯合演烏拉圭隊射手鬥法。

菲歷斯讚大師兄C朗典範期待交鋒

上仗西甲為馬體會取得1入球及1次助攻、22歲葡萄牙隊鋒將祖奧菲歷斯早前稱，急不及待與國家隊「老大哥」基斯坦奴朗拿度（C朗）及般奴費南迪斯等前輩正面交鋒，「C朗是所有葡萄牙球員模範，他經常會提供建議，我們亦願意虛心聆聽」。